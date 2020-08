Addio a Mercedes Barcha Prado, scomparsa sabato 15 agosto a Città del Messico all’età di 87 anni, vedova del premio Nobel(1927-2014). Si erano conosciuti quando erano ancora bambini e si erano sposati nel 1958. Come lo stesso Gabriel aveva più volte dichiarato,mentre lui era impegnato nella scrittura del suo capolavoro

Cent’anni di solitudine

, pubblicato nel 1967. Nata il 6 novembre 1932 a Magangué, nel Nord della Colombia, Mercedes Barcha era la maggiore dei sette figli del farmacista Demetrio Barcha, di origine egiziana. Aveva incontrato Gabriel nel 1941 a Sucre, un’isola dei Caraibi colombiani dove le loro famiglie andavano in vacanza.Lei aveva nove anni e lui quattordici. Si erano sposati a Barranquilla, in Colombia, nel 1958 e dalla loro unione sono nati due figli, Rodrigo e Gonzalo. Donna tenace e generosa, Mercedes aveva retto il peso delle incombenze necessarie a mandare avanti la famiglia nei momenti difficili, quando il marito, vincitore del Nobel per la Letteratura nel 1982, era completamente assorbito dall’attività letteraria. «Grazie a lei», diceva García Márquez, «sono riuscito a sopravvivere alla scrittura».