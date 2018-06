"Me contro Te", un libro da record e alla Camera dei Deputati il Premio MOIGE

Quella appena trascorsa può essere definita come la settimana perfetta dei, creator di punta di Web Stars Channel. L’activity bookpubblicato da Mondadori Electa, sta ottenendo un clamoroso successo di vendite:, primo nella categoria varia e secondo in quella assoluta, alle spalle solamente del nuovo romanzo di Camilleri. Ieri inoltre, presso la Sala della Regina della camera dei Deputati, il loro canale youtube “Me Contro te”, ha ricevuto il prestigioso premio MOIGE, assegnato dal Movimento Italiano Genitori ai programmi Family Friendly, che riescono a conciliare gli obiettivi di share con la qualità del prodotto e la necessità di intrattenimento, con toni e contenuti adatti alla visione familiare. Il loro canale “risulta particolarmente educativo e la visione dei loro filmati è consigliabile a un pubblico di bambini perché stimola la fantasia”.Tornando alla prima avventura editoriale di, i due fidanzatini siciliani in questo fantalibro non solo svelano ai loro fan tutte le curiosità che ancora non hanno raccontato, ma invitano i lettori a interagire con loro, pagina dopo pagina, in un divertente, colorato e imprevedibile gioco. Al termine il libro diventerà una vera e propria “opera d’arte” da conservare gelosamente., conosciuti in rete come Sofì e Luì, sono una coppia di fidanzatini teenager siciliani che da oltre 4 anni raggiungono numeri importanti sui Social Network: più di 4 milioni di followers sul cumulato, più di 2 milioni di iscritti al loro canale YouTube e una programmazione giornaliera che solo su YouTube si attesta sul milione di views a contenuto erogato. Un importante successo che li ha portati nel 2017 ad essere scelti come protagonisti della serie TV di Disney Channel “Like Me”. Sofi e Luì incantano i bambini e rassicurano gli adulti grazie alla loro spontaneità, semplicità e simpatia. Intrattengono e divertono attraverso giochi entusiasmanti, sfide pazze, piccoli esperimenti di chimica e fisica.Condividono con i fan, chiamati simpaticamente “Team Trote”, la loro vita e le loro passioni: amicizia, scuola, amore. Il loro mondo è un universo unico e colorato dove non mancano i tanto amati canini (Kira e Ray) e la musica. Il loro linguaggio è pulito, fresco e genuino. Web Stars Channel continua a presidiare anche il mondo dell’editoria, avendo intuito in anticipo e fatto crescere il trend delle web star in libreria, con lo sguardo di chi lavora come incubatore di talenti in grado di massimizzare le molteplici potenzialità comunicative e di intrattenimento.