Maurizio Costanzo racconta i suoi "smemorabilia": «Faccio i conti con la memoria»

Quante cose e quante persone sono andate perdute con il tempo? Quanti oggetti, atteggiamenti, mode, abitudini sono spariti? Se lo chiede Maurizio Costanzo nell’introduzione del suo nuovo libro Smemorabilia. «È il paradiso della “smemoria” che riemerge con l’avanzare dell’età. Fare i conti con la mia memoria, strizzarla come una spugna satura per vedere che cosa ne esce». Aneddoti divertenti, la radio, la televisione, il giornalismo, gli amori ma anche il “Catalogo sentimentale (e non alfabetico) degli oggetti perduti”: dal telefono a gettoni alla Polaroid, dal segno della vaccinazione sul braccio al pranzo della domenica, dal cucù all’orologio da taschino. «Con il primo guadagno comprai un’auto sportiva: una Porsche. Un pazzo. Non riuscivo neanche ad arrivare ai pedali. Ora non guido dal 1976! Per fortuna mia e degli automobilisti romani», confessa Costanzo. «Ho fatto il liceo al Giulio Cesare, il mio tema della maturità fu respinto perché considerato troppo giornalistico dalla commissione. La prima emozione positiva forte che ricordo fu la telefonata di Indro Montanelli, arrivata a casa quando avevo 12 anni. Mi chiamò “Costanzino”, e finché è vissuto mi chiamò sempre così». La prima canzone? «La prima di cui ho ricordo è di Alberto Rabagliati. Il suo brano si chiama Fascino. Chissà che io non abbia chiamato la mia società di produzione “Fascino” proprio per un omaggio inconsapevole verso quella dolce canzone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA