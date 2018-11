Matt&Bise, il giro per New York per imparare a parlare inglese

«È bello vedere il mondo, ma noi facciamo schifo in inglese», dice Matt. «Ma no, dai. We spìk a discret inglish…», risponde Bise. Comincia così il viaggio negli Stati Uniti degli youtuber Matt & Bise, all’anagrafe Matteo Pelusi e Valentino Bisegna. Un viaggio divertente tra le strade di New York, con tanto di immagini e fumetti, espressioni tipiche, modi di dire e nozioni di grammatica inglese, per familiarizzare con una lingua che non conoscono. E imparare a cavarsela comunque, e con ironia, sotto le luci di Times Square o nella Subway, a Brooklyn Bridge o in calesse a Central Park.