Tutti i sogni di Marzullo, i racconti "sottovoce" del giornalista tv

Gigi Marzullo, oltre a essere un giornalista e conduttore Rai è anche un medico chirurgo. Il suo bisturi preferito è però il microfono dal quale escono tutte le domande possibili (e non immaginarie), nonché quelle frasi che ormai sono diventate dei tormentoni. Sempre Sottovoce, ovviamente, e senza mai alzare i toni. Come il suo programma, che va in onda a tarda notte (all'ora di Marzullo dicono in Rai) che ha ospitato personaggi del calibro di Sophia Loren, Monica Vitti, Richard Gere, Woody Allen, Fanny Ardant. Star che davanti al chirurgo Marzullo hanno messo a nudo le proprie paure, i propri amori, le proprie intime riflessioni sulla vita e sulla morte. Molti degli incontri di Sottovoce vengono raccontati nel libro La vita è un sogno con la prefazione di Dacia Maraini.

Ma se la Vita è un sogno i sogni aiutano a vivere. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono tormentoni che tutti ripetono a memoria come le battute di Totò. Ma sui sogni Marzullo è imbattibile. «Come sostiene il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Non è retorica. Non è qualunquismo. Non è banale. Non è scontato», scrive nell'incipit l'autore.

Che dire? È proprio vero: i sogni sono anche un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci. Vista l'ora.

Gigi Marzullo, La vita è un sogno, Edizioni Rai Libri, 224 p, 18 euro



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 07:45

