​Il marketing del futuro passa anche da WhatsApp

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

Facebook, Twitter, Instagram. Ma non solo: TikTok e anche Snapchat. Siamo nell'era del digital marketing, e l'evoluzione continua. Il prossimo passo è pronto: il marketing con le applicazioni di messaggistica. È l'argomento di WhatsApp Marketing, il saggio di Alessandra Gallucci e Maria Rosaria Gallucci che esplora le numerose possibilità offerte dalla più importante App di messaggistica del mondo.Uno strumento potente che finora è stato utilizzato in maniera molto limitata in ambito Marketing. Oggi, con questo volume, possiamo scoprirne i segreti e le best practice. Nel libro vengono inoltre approfondite le possibilità che offre WhatsApp Business, e raccontati alcuni casi di successo di aziende e brand nell'utilizzo di questo strumento così familiare per gli utenti.