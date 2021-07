Mario Draghi: l'uomo, il politico e l'economista attraverso la biografia firmata da Monica Setta

Competenza, sobrietà, pragmatismo. Eleganza. Dal Tesoro alla BCE passando per Bankitalia, la lunga carriera di Mario Draghi è costellata di successi e grandi prese di posizione. Tutto raccontato nella biografia scritta da Monica Setta.

Accettare la carica di presidente del Consiglio ha significato per lui una responsabilità nuova, una sfida su cui misurarsi per rimettere in moto un Paese sfiancato dalla pandemia. Questo libro racconta l’uomo, il politico, il fine economista attraverso la sua biografia personale, i suoi discorsi e le testimonianze di chi lo conosce bene o ha avuto modo di incontrarlo in questi mesi.

E poi racconta gli uomini di fiducia, la sintonia con le parti sociali, i rapporti con i segretari dei partiti, da Matteo Salvini a Enrico Letta, e alcuni retroscena inediti. Non solo: la scommessa del Recovery Fund e il piano vaccinale, le strategie per rendere sostenibile il debito attraverso le riforme saranno i temi cruciali della sua presidenza. Il Presidente non è soltanto un’analisi a tutto tondo su Mario Draghi e la sua mission di governo, ma è soprattutto il ritratto in presa diretta di un’Italia finalmente in grado di affrontare i suoi problemi endemici e di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

MONICA SETTA

Giornalista e scrittrice, è una conduttrice di Rai 1 (Uno Mattina in Famiglia) e di Rai Isoradio. Scrive di Borsa e Finanza su Economy e Investire.

IL PRESIDENTE

LA NUOVA ITALIA DI DRAGHI

di Monica Setta Pagg. 128- Euro: 16,50

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 19:56

