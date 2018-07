Sharapova, la vita di una star con tante luci e qualche ombra

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La tennista più famosa e più glamour del mondo si racconta in un’autobiografia in cui alterna il racconto delle sue grandi vittorie sportive, i successi nel mondo dello spettacolo e le cadute inaspettate, con la squalifica per doping che l’ha bloccata per più di un anno. A tratti è stata la più forte tennista del mondo («Volevo vincere a tutti i costi, desideravo solo quello»), anche più di, ma per tutti è stata ed è ancora adesso la giocatrice più bella e sexy. Così bella da sembrare innarivabile.(M.Lob.), Inarrestabile. La mia vita fin qui. Einaudi, p. 280 euro 18,50