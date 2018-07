Marco Fabi, l'indagine dell'anima ne “La cantina”, sparizioni d'estate e sparizioni nella nostra vita

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un poliziesco all’italiana, secondo la tradizione consolidata da Camilleri e Montalbano in poi. Qui il commissario si chiama, indaga nella periferia di Roma (non è esplicito, ma sembra Corviale o Spinaceto) sotto il sole d’agosto e in una città semideserta. Indaga sulla sparizione di un uomo tranquillo, scomparso nelle cantine del proprio palazzo mentre andava a recuperare un canotto. L’autore, però, è anche poeta e il racconto da poliziesco diventa giallo-esistenziale, metafora - la cantina, se volete il labirinto - delle cose/persone che lasciamo andare del nostro passato.(S.Cig.)Mauro Fabi,, Avagliano editore, p. 160, 15 euroL'autore presenterà il suo libro martedì 17 alle ore 18 alla libreria Via Piave 18, di Roma; intervengono Filippo la Porta e Andrea Di Consoli