La storia di uno dei giocatori più forti e conosciuti della pallacanestro mondiale in un libro firmato da Edoardo Caianiello. Ginobili piace per la sua umiltà oltre che per il suo talento. Ma anche e soprattutto per l’amore nei confronti della sua nazione, l’Argentina, che non ha mai tradito. Ginobili è un campione che si è fatto amare anche per la sua capacità di essere leader senza mai alzare i toni. Ha lasciato uno splendido ricordo anche nella serie A italiana, motivo in più per rendergli omaggio.