"Disdici tutti i miei impegni": Luca Argentero debutta nella letteratura

di Paola Pastorini

Fabio Resti è un imprenditore romano politicamente scorretto: traffica con successo nel business degli eventi aziendali, è un edonista spensierato. Di giorno gli affari, di notte eccessi, escort e additivi chimici. Ma tutto cambia quando si ritrova per guai finanziari costretto ai domiciliari a casa dei genitori, dove trascorre tutta l’estate. Chiuso nella sua ex cameretta, invece di folleggiare, come di consueto, a Formentera o nel Salento, inizia un cambiamento profondo. Fabio si ritrova a osservare come i suoi genitori siano ancora tanto innamorati, mentre una misteriosa ragazza che abita nell’appartamento di fronte lo intriga. La giustizia che si arena, gli amici che spariscono, trasformano Fabio Resti.

È la trama di Disdici tutti i miei impegni, il romanzo d’esordio dell’attore Luca Argentero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA