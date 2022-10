“Love Advisor”, la guida per la ricerca di migliori (e peggiori) fidanzati

Se in molti, leggendo il nome “Love Advisor”, penseranno all'app per individuare il miglior hotel o ristorante deve resettare tutto. Love Advisor è una guida che parla di amore e di come orientarsi per scegliere il partner su misura. Si tratta, infatti, di un manuale di profili e comportamenti maschili realizzato secondo il metodo dell’Epidemiologia di coppia, ideato dall’autore e completato dalle storie delle donne che ci sono già passate prima e che valgono da esempio per tutte le altre lettrici.

L'autore è Alessandro Nicolò Pellizzari, giornalista, blogger (alessandropellizzari.com) e autore del libro “Love Advisor”: «E’ la risposta alle migliaia di donne che vorrebbero fare delle vere a proprie recensioni dei loro amori sbagliati, uomini fatti con lo stampino e che fanno soffrire. Da qualche anno raccolgo storie spesso identiche di donne innamorate, lasciate, tradite da partner che hanno caratteristiche riconoscibili e quindi evitabili. Non sarà difficile in questo mio ultimo libro individuare il proprio lui e spero serva a molte lettrici per capire subito o perlomeno per tempo, se hanno a che fare con il vero ufficiale e gentiluomo oppure con il seriale, il finto separato o l’ex-amico, o il leone da tastiera, o l’uomo boomerang o… quello che leggendo il libro, riconosceranno come più simile al loro».

Il firma copie

Appuntamento con l’autore e firmacopie del libro “Love Advisor” (19 euro, coedizione Stile Italia Edizioni e Maretti Editore, prefazione di Maurizio Belpietro) martedì 8 novembre alle ore 18:00 a Milano c/o Mondadori Megastore in piazza Duomo 1 (sala eventi 3° piano, ingresso libero fino a esaurimento posti).





Il contenuto del libro

Quando la storia si fa seria, le domande aumentano: sarà davvero interessato a me? Mi sta dicendo bugie o è un manipolatore? Manterrà le promesse che mi ha fatto come amante?



Nato a Milano il 9 marzo 1961 da famiglia veneziana, l'autore ha tre figli e lavora come vicecaporedattore a “Starbene”. Giornalista professionista, ha iniziato la carriera come collaboratore del “Corriere della Sera” e del “Corriere Salute” per poi passare a Mondadori e, infine, a Stile Italia Edizioni.

Scrittore con tre libri all’attivo, è anche autore televisivo, radiofonico e counselor.

Nel 2014 ha creato alessandropellizzari.com, un blog che a oggi ha superato gli otto milioni di utenti ed è dedicato alle relazioni di coppia, con un occhio di riguardo anche per le amanti,

Nel 2019, a firma congiunta con Eliselle, ha pubblicato per Cairo Editore il primo libro sulle relazioni di coppia: “La Matematica del Cuore”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Ottobre 2022, 14:33

