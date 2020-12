La nuova fiaba di J.K. Rowling: il mostro Ickabog e il potere dell’amicizia e della speranza

L’Ickabog J.K. Rowling lo ha scritto oltre 10 anni fa per far addormentare i suoi figli. Adesso lo ha tirato fuori «dal cassetto» durante il lockdown per permettere alle famiglie di trascorrere qualche ora lieta. La scrittrice inglese, ideatrice della celebre saga di Harry Potter, racconta la storia del piccolo regno di Cornucopia, il più felice e prospero del mondo, poi gettato nello scompiglio dall’arrivo dell’Ickabog, mostro mitico. Ma c’è una bimba che con l’intelligenza, il cuore e l’ascolto riesce a salvare il regno.

J.K. Rowling, L’Ickabog, Salani, 320 p, 19,80 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 10:39

