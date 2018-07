Dal Calcio alla Politica, un popolo di tifosi: il nuovo libro di Francesco Nardi

Si dice che in Italia vi siano 60 milioni di Ct della nazionale di calcio. Ma è altrettanto vero che ci sono anche 60 milioni di tifosi, e non solo di calcio. Di questo si occupa Tifosi', il nuovo libro di Francesco Nardi, che analizza le dinamiche di come si forma e si mantiene il consenso nel nostro Paese, mettendo in evidenza le degenerazioni del sentimento del tifo in tutti i contesti nei quali dilaga. Per poi tracciare un parallelo tra il tifo calcistico e quello politico. «Tifare è il nuovo codice del consenso, e sul canovaccio dell'insulto rantola l'ultima prova del dibattito», ma, sottolinea Nardi, è meglio iniziare a smettere di farlo su ogni cosa, prima che qualcuno porti via il pallone.

Martedì 24 Luglio 2018