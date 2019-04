La ragazza scomparsa, il brivido è servito con Shirley Jackson

Maestra del mistero. Non è una frase fatta per l’americana Shirley Jackson (1916-1965), scrittrice che eccelle nel tratteggiare in poche pagine panorami e personaggi sempre sull’orlo dell’inquitudine. Riscoperta a fasi alterne, ha ispirato autori come Stephen King e Joyce Carol Oates. Un’occasione per conoscerla è “La ragazza scomparsa”, agile raccolta di tre brevi racconti dove il lettore avanza nella storia tra leggerezza e disagio. Non si riuscirà più a farne a meno.