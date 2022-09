La Mantide di Gianluca Ferraris: la manager seducente e le ombre del passato

Vanessa Magnani, manager finanziaria bella e crudele, come da copione, rischia di essere accusata dell'omicidio di un chirurgo plastico, conosciuto su Tinder, con cui intratteneva una relazione sessuale. E che muore accoltellato poco dopo una sera trascorsa insieme. L'avvocato Lorenzo Ligas, bravo e tormentato, accetta di occuparsi del suo caso. Vanessa lo affascina, i non detti del passato della manager potrebbero essere attestati di colpevolezza. Ma qualcosa non qudra. È il giallo uscito postumo del giornalista Gianluca Ferraris, morto pochi mesi fa.



Gianluca Ferraris, La mantide, Piemme 283 p, 11,90 euro

