Franco Califano, la biografia tra vita e leggenda

di Valeria Arnaldi

«Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte», recita Franco Califano nel brano La mia libertà. Una sorta di autoritratto, diviso tra persona e personaggio. A dieci anni dalla morte, avvenuta a 74 anni, a raccontare vita, arte e poesia di Califano entrando anche nella sua quotidianità, sono Giangilberto Monti e Vito Vita nel volume Franco Califano. Vita, successi, canzoni ed eccessi del “Prévert di Trastevere” che vanta anche un interessante inserto fotografico. Autore di oltre mille tra poesie e canzoni – 574 i brani registrati alla Siae tra lavori scritti per altri autori, cover e, perlopiù, composizioni che ha interpretato - Califano ha segnato la storia della musica e non solo. Suoi brani per Ornella Vanoni come La musica è finita, Una ragione di più; per Mia Martini Minuetto, La nevicata del ‘56; Mina Amanti di valore; Peppino Di Capri Un grande amore e niente più; o ancora Bruno Martino E la chiamano estate, Fred Bongusto Questo nostro grande amore e per moltissimi altri.

Grazie alle testimonianze di amici e collaboratori, ma seguendo anche gli spunti autobiografici disseminati nelle canzoni, il libro ricostruisce talento e carriera del “Califfo”, dalla nascita nel 1938 a Tripoli alla vita a Roma, di cui poi, con la sua personalità, ha saputo farsi icona. Persino leggenda. Pubblico e privato si intrecciano tra le pagine a raccontare l’“avventura” della sua vita, senza tralasciare i momenti più bui. Un omaggio all’artista e un fedele ritratto dell’uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 06:25

