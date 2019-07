“I leoni di Sicilia”: amori, affari e ascesa sociale. L'avvincente saga dei Florio

Gli ingredienti: l'emigrazione (dalla Calabria alla Sicilia, alla fine del XVIII secolo) il successo imprenditoriale (dalle spezie, alle navi, ai vini), l'ascesa sociale, le belle donne, l'invidia della gente. La saga della famiglia Florio narrata in Leoni di Sicilia di Stefania Auci appassiona come I Buddenbrook. La vicenda degli imprenditori che, tra l'altro, hanno inventato il Marsala, si basa su una appassionata ricerca condotta da Auci nelle biblioteche e negli archivi. Il libro perfetto per l'estate.