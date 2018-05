Leonard Cohen, confessione di un genio della musica

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di Leonard Cohen è la confessione in prima persona della propria vita e della propria arte attraverso una raccolta di interviste inedite in Italia, accompagnate da una lettera di Francesco Bianconi (voce dei Baustelle). «Ho scritto Beautiful Losers sull’isola di Idra, in un periodo in cui mi consideravo un fallito», si legge. Da Suzanne a I’m your man, cinquant’anni di storia del grande cantautore, in bilico tra passioni e musica, depressione e arte.