Le ragazze non devono parlare, l'ultima opera di Mary Higgins Clark incentrata sugli abusi sessuali

La storia in fondo è sempre la stessa. Una donna che subisce abusi sessuali, si ribella e viene allontanata dal posto di lavoro. Questa volta a raccontarla è, giallista americana recentemente scomparsa all’età di 92 anni.In, 50esimo romanzo pubblicato in Italia, la giornalista televisiva Gina Khane indaga sulla morte di una ex collega, Cathy, che poco prima di schiantarsi con la sua auto le aveva rivelato di aver subito molestie da un loro superiore. Gina sa che non è stata una fatalità, soprattutto perché subito dopo muore un’altra collega. Intanto la rete tv, in acque agitate, rischia di chiudere, e quindi i capi vorrebbero insabbiare il caso. Ma Gina non si ferma.