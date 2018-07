Le medaglie a luci e ombre dell'imbattibile Paltrinieri

La caccia alle medaglia d'oro dei 1500 stile libero ai Giochi di Rio 2016 è diventato un incubo a lieto fine per Gregorio Paltrinieri. L'azzurro racconta la rincorsa a questa vittoria storica per il nuoto italiano, che alla fine è arrivata. Una biografia della sofferenza e delle gioie di un campione di nuoto che questa estate torna protagonista, a caccia dell'oro agli Europei di Glasgow, in Scozia, che inizieranno a fine luglio. Greg ci insegna che lo sport è sofferenza, poi gioia, ma soprattutto vita. (M.Lob.)

Gregorio Paltrinieri, Il peso dell'acqua, Mondadori, p. 204, euro 17,50

