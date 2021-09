Lanuvio, «Il crimine del secolo»: Fabrizio Peronaci presenta il suo ultimo libro che indaga sui grandi crimini italiani irrisolti

A Lanuvio, dopo il ricchissimo calendario estivo, arriva Fabrizio Peronaci che presenterà il suo ultimo libro: «Il crimine del secolo».

Continuano gli appuntamenti culturali a Lanuvio. Sabato 2 ottobre alle ore 10:30 lo scrittore Fabrizio Peronaci presenterà il suo libro, edito da Fadango, in cui si indaga sui grandi crimini italiani irrisolti in nome della ragione di Stato, come l'attentato al Papa o la scomparsa di Emanuele Orlandi.



L'incontro, gratuito ma con obbligo di Green Pass, si terrà alla Fontana degli Scogli e sarà moderato dalla giornalista de Il Messaggero Karen Leonardi. «Dopo il successo del Festival 'Lanuvio LibrIntrorno' continuano le presentazioni - commenta Alessandro De Santis Assessore alla Cultura del Comune di Lanuvio -. Portare a Lanuvio un autore come Fabrizio Peronaci per approfondire quella che è una pagina buia e ancora avvolta di misteri, della storia del nostro Paese, è una grande occasione per la nostra amministrazione e per i nostri cittadini.

Inoltre, proprio perché è importante conoscere la nostra storia per immaginare al meglio il nostro futuro, per chi lo vorrà, prima dell'incontro con l'autore ci sarà una mini visita guidata del Museo Diffuso di Lanuvio a cura del direttore Luca Attenni . L'appuntamento sarà per le ore 10:00 alla Fontana degli Scogli. Ringrazio per la collaborazione - conclude De Santis - l'Associazione Castelli Cult, la Lanuvio Nuova Pro Loco e la libreria Caracuzzo, collaboratori essenziali di questo evento, che mi auguro possa avere un riscontro importante».

