La vita sospesa a Berlino prima che bruci il palazzo

A Berlino brucia una palazzina. E' abitata da varia umanità: dall'ex ballerina con un figlio che non vuole al giovane con un rapporto conflittuale con la madre. Tutti con un presente problematico e un futuro di orrore, visto che si narrano le loro vite 15 ore prima del rogo in cui rimarranno intrappolati. Ispirato al dramma del grattacielo di Londra in cui morirono 70 persone. nel romanzo corale Simona Sparaco compagna del giornalista Massimo Gramellini, intreccia con delicatezza vari destini. Martedì 25 Giugno 2019, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA