La storia attraverso la descrizione di soldatini, figurini e diorami. A Milano la presentazione del libro di Maurizio Corona

13 aprile alle ore 18.30 presso la sede provinciale dell’ANACI di Milano in viale Sabotino 22, Giorgio Albertini, illustratore scientifico, e Luigi Offeddu, giornalista, presenteranno il libro di Maurizio Corona "La Storia in miniatura L’Histoire en miniature"



Interverranno:

Ernesto Antonio Correale, avvocato

Lidia Di Simone, giornalista

Sarà presente l’Autore



Moderatore

Enrico Sipione, notaio



Si può raccontare la sattraverso la descrizione di, figurini e diorami esposti in un museo? Si può. Se si sa come fare., storico di recidiva passione e collezionista, lo dimostra con questo libro nel quale con meticolosità descrive le. Ogni divisa, ogni diorama evocano periodi storici ed eventi bellici, che l’autore ricostruisce con precisione. Pur narrata con penna leggera la Storia nulla perde della sua attrattiva; i fatti mantengono credibilità, i protagonisti si muovono come su una scena teatrale. Paradossalmente il racconto si veste di maggiore fascino perché entra nelle pieghe nascoste degli avvenimenti, in quei particolari che, con dosaggi equilibrati di dramma e commedia, fanno emergere l’umanità dei protagonisti. Tutto con rigore di scienza e documentazione inoppugnabile.