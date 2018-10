Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè lo scalo ferroviario più grande d'Italia. Snodo urbanistico, culturale, sociale. La giornalistae l'ex direttore dell'Agenzia nazionale di sicurezza ferroviarianel volume La Stazione Termini di Roma hanno compiuto un viaggio tra i binari, tra passato e presente.«Si è scritto tanto su Termini, ma nessuno la racconta come luogo di vita», dicono. Storia e tecnologia s'intrecciano col costume: luogo di accoglienza per viaggiatori, ma anche per senzatetto. E poi il rapporto col cinema, raccontato attraverso una puntuale ricerca iconografica: fu set per De Sica e Fellini. Tra le chicche, il racconto del bunker segreto, voluto da Mussolini.