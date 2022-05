La Russia di Putin raccontata da Anna Politkovskaja, giornalista uccisa nel 2006

Effetto guerra sulla vendita dei libri. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha risvegliato l’interesse dei lettori ad approfondire i nodi irrisolti del conflitto, hanno fatto appello alle grandi firme della letteratura e del giornalismo. Adelphi in tascabile La Russia di Putin della giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006. Nel suo reportage la Politkovskaja avvertiva «che la Russia ha già avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di sangue. In guerre civili».

Anna Politkovskaja, La Russia di Putin, Adelphi, 375 p, 14 euro

