“La rivoluzione comincia dal tuo armadio” di Marina Spadafora e Luisa Ciuni: presentazione a Milano

Il tema del fast fashion e le conseguenze che questo tipo di produzione tessile sta causando al nostro pianeta vengono trattati nel. Dopo una prima pubblicazione online nel mese di maggio, la presentazione ufficiale del libro si terrà presso la terrazza della Fondazione Sozzani – nel rispetto delle normative di sicurezza sanitaria – mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 18.30 in Corso Como 10 a Milano. Il saggio affronta l’argomento dell’industria della moda e delle possibili opzioni per poterlo cambiare in meglio in futuro.La storia di questo libro nasce da un incontro che risale a molti anni fa e continua a rinnovarsi con il passare delle collezioni, delle stagioni, delle crisi e delle opportunità. Inquinamento, sovrapproduzione, sfruttamento della manodopera nei paesi più poveri sono solo alcuni degli enormi problemi di sostenibilità che l’industria della moda, dell’abbigliamento e degli accessori deve ancora risolvere. Una riflessione per orientare in modo critico ma anche fiducioso in una realtà complessa, che sempre più chiede di saper scegliere e saper discernere: che cosa e come vestiamo può aiutarci a cambiare il mondo. Gli sguardi di una giornalista con un background umanistico e abituata a riflettere sugli aspetti etici della realtà, e di una stilista, consulente di celebri brand e soprattutto attivista, impegnata in progetti di sviluppo in tutto il mondo, offrono una panoramica insieme oggettiva e appassionata della moda oggi. “Perché la rivoluzione parte dalla nostra testa, dal nostro cuore, dal nostro armadio” scrivono le autrici. Per info e prenotazioni: mailing@fondazionesozzani.org