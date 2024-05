Sport e rock degli Anni Novanta nel libro "La ragazza di Boston"

di Redazione web

“Una storia d’amore che non vive ripiegata su sé stessa ma attinge carattere e luminosità dai temi nei quali si immerge: l’importanza dell’amicizia, i valori assoluti che insegna lo sport e la funzione poetica che hanno le canzoni che caratterizzano le fasi della vita di ciascuno di noi”. Il giornalista Paolo Valenti introduce così LA RAGAZZA DI BOSTON, il suo ultimo romanzo edito da Arkadia Editore, che inizia ad una nuova sessione d’esame all'università.

Alessandro non sa ancora che sta per incontrare Meredith O’Brady, l’assistente che sta per interrogarlo, “la ragazza di Boston”, trasferitasi in Italia per via del lavoro del padre e che, nel giro di poco tempo, entra prepotentemente nelle sue giornate coinvolgendolo in una relazione totalizzante.

