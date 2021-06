La mia corsa, storia del piccolo Pietro che scopre la mafia. Il racconto di Francesca La Mantia

Ci sono le parole giuste per spiegare la mafia ai ragazzini. Le trova Francesca La Mantia, docente, sceneggiatrice, regista, che nel suo libro, ambientato a Palermo in piena guerra di mafia (1983), racconta la storia del piccolo Pietro. E come il bambino venga dissuaso dalla finta bontà della mafia, anche se non capisce bene perché suo padre non accetti i loro favori. Lo capirà solo più avanti, grazie alle parole del giudice Rocco Chinnici e del vicequestore di Palermo Ninni Cassarà. Prefazione di don Luigi Ciotti.



Francesca La Mantia, La mafia narrata ai bambini, Gribaudo, 64 p,

