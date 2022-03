La mascella di Caino, il puzzle letterario è servito: l'ardua sfida enigmistica

Piccolo gioiello di enigmistica La mascella di Caino ha una storia avvincente. Nel 1934 il cruciverbista dell’Observer Edward Powys Mathers, pseudonimo Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore tagliare le pagine del libro e disporle nella sequenza corretta per trovare la soluzione. Solo tre persone ci sono riuscite. Nel 2016 Patrick Wildgust riporta in vita la sfida, che ora arriva in Italia. Prefazione di Stefano Bartezzaghi.

Torquemada, La mascella di Caino, Mondadori, 240 p, 18 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 13:28

