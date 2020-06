La lettrice testarda di Amy Witting, la storia di Isobel che si riscatta con la cultura

Isobel Callaghan fin da bambina ha una passione smisurata per i libri, che la salvano da una mamma anaffettiva. Poi la madre muore e la ragazzina a 16 anni prende in mano la sua vita. Lavora come dattilografa e si emancipa. Grazie ai libri. Pubblicato per la prima volta nel 1989, La lettrice testarda è riproposto da Garzanti in una nuova traduzione. Anche a distanza di anni il libro dell’australiana Amy Witting (morta nel 2001) è un fresco romanzo di formazione e insieme un inno alla cultura come qualcosa di vicino e salvifico.



Amy Witting, La lettrice testarda, Garzanti, 167 p, 16 euro

