“La fiamma spezzata”, giallo intorno al Vesuvio nell'esordio letterario di Giovanni Taranto

Chi ha ucciso il giovane carabiniere Ciro Casillo? Per i magistrati tutto era stato archiviato come suicidio, ma c’è una madre che non si rassegna e chiede la verità sul caso ai servizi segreti, affidandosi ad un brillante capitano dell’Arma, Giulio Mariani, romano ma impegnato nell’area del Vesuvio. La fiamma spezzata è solo un romanzo ma sembra un vero caso di cronaca e non potrebbe essere altrimenti con un autore come Giovanni Taranto, giornalista di nera e giudiziaria che vive a Torre Annunziata e da tempo si batte, nei territori dominati dalla camorra, per la legalità, diventando anche presidente, nel 2019, dell’Osservatorio permanente.

Una prima opera vivace e realistica, anche grazie all’utilizzo del dialetto e ad una fedele rappresentazione della provincia di Napoli. Sembra davvero di vivere insieme ai protagonisti, come i fedeli investigatori del Nucleo Operativo o una giovane ma determinata pm, e di spostarsi fisicamente tra il capoluogo partenopeo ed i Comuni vesuviani. Nelle indagini tutto si intreccia: i clan della camorra, i servizi segreti, inconfessabili passioni nascoste.

Un giallo che coinvolge e lascia col fiato sospeso, ma non rinuncia a divertire, grazie ad un umorismo innato. Alla fine della storia, con la svolta nelle indagini e con le pagine che iniziano a diradarsi quasi malinconicamente, al lettore il capitano Giulio Mariani inizia a mancare. Che sia il preludio a nuove indagini (e nuovi racconti)?

Giovanni Taranto, La fiamma spezzata, Avagliano editore, 368 p., 20 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 08:44

