C’era la volta La fabbrica di Iolanda. Chi è Iolanda? È una bambina di 9 anni, dai capelli biondi e occhi che ridono, che con la zia Alessandra Iannotta, durante la pandemia, nel 2020, ha scritto a quattro mani una fiaba in forma di diario, composto da tanti racconti. Ma una fiaba senza disegni, che fiaba è? Così zia e nipote hanno indetto su Facebook un concorso nazionale gratuito, per bambini dai 3 ai 12 anni. I bambini hanno dovuto ispirarsi, nella realizzazione dei loro disegni, ai brani della favola, che, con cadenze settimanali, sono stati proiettati in diretta su YouTube e sulla pagina Facebook. I disegni vincitori sono diventati le illustrazioni del libro pubblicato, a settembre da Nino Bozzi Editore.

E per festeggiare la pubblicazione c'è stata una presentazione a Roma, lo scorso 20 settembre, alla sala Congressi della Fondazione Santa Lucia di Roma, alla presenza della Dirigenza della Fondazione Santa Lucia di Roma. Ad applaudire e a intervenire tanti amici di Iolanda: l'attore romano Valerio Mastandrea, l'influencer Leonardo Bocci e il mago Gebbri. Sono anche stati premiati i migliori disegni dei bimbi.

Seguiranno altre iniziative in giro per l'Italia per promuovere l'opera, acquistabile in tutte le librerie e store online. I diritti della vendita del libro saranno devoluti alla Fondazione Santa Lucia IRCCS per l'acquisto di dispositivi tecnologici per la neuroriabilitazione.

