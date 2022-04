La dama delle lagune, Marcello Simoni e un Medioevo pieno di enigmi

Anno 807, dopo una tempesta alla foce del Po emerge un sarcofago con il corpo incorrotto di una fanciulla. Miracolo per il vescovo Vitale. Cattivo presagio per l'abate Smaragdo. E mentre la lotta per il potere fra Bisanzio e Carlo Magno giunge fino al piccolo villaggio, cominciano le apparizioni dell'ombra di una ragazza. Fantasma? Marcello Simoni, maestro del thriller storico, torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la storia.

Marcello Simoni, La dama delle lagune, La Nave Di Teseo, 480 p, 20 euro

