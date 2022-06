“La bolgia dei dannati”; il nuovo legal thriller di Marcello Vitale

Un caso di omicidio, quello di Renzo Giorgetti, ucciso nella sua macchina con due colpi in testa che sembra all’apparenza il tipico delitto di ’ndrangheta. Un’ inchiesta del procuratore Antonio Raselli che si muove in uno scenario caotico, che ricorda una bolgia dantesca, offrendo al lettore una storia avvincente e ricca di emozioni e di interessanti spunti legati anche alla giustizia, argomento particolarmente dibattuto in questo periodo storico. Un’inchiesta che spazia anche nel dark web, dove vita online e vita offline si mescolano, e solo in mezzo a mille difficoltà il procuratore riuscirà a dare un nome al colpevole. Mentre l'azione si espande e si dipana trasformandosi in un sequel di personaggi, storie opache e ambienti polizieschi, l'autore ci offre uno spaccato di realtà e lealtà giuridica che lo ha sempre caratterizzato quando sedeva nel suo ufficio come inquirente.

L'autore, lo scrittore Marcello Vitale, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione e già presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, presenta un avvincente romanzo ambientato nella sua terra natia, la Calabria, dove il protagonista Aurelio Rasselli, procuratore della Repubblica, si trova alle prese con un’inchiesta complessa.

«Nelle mie opere cerco di trasfondere le esperienze umane e culturali. In magistratura, specie nel campo penale, le esperienze non mancano - racconta Marcello Vitale. In quest’ultimo libro che potrebbe essere benissimo la trama per un film, ho inteso trasferire lo scenario di questa società inquieta, caduta nella “bolgia” del Covid, ma già sprofondata nel disastro ambientale e ora nella guerra. Una società impregnata di cattiveria, sete di denaro, erotismo da frustrati. Dove anche la tecnologia e il web in particolare, diventa un ambiente per community criminali e per lo sviluppo di sette diaboliche».Oggi alle 18.30, presso lo Spazio Espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, verrà presentato il legal thriller di Marcello Vitale “La bolgia dei dannati”, edito da Cairo Editore. Interverrà il direttore del “Foglio” Claudio Cerasa e il magistrato Valerio de Gioia. Ad accompagnare l’evento il reading dello sceneggiatore, commediografo, attore e regista cinematografico e teatrale Massimiliano Bruno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 14:23

