L'equazione del cuore, Maurizio De Giovanni e un prof tra lutto e famiglia

In un’isola sul golfo di Napoli vive un prof di matematica in pensione e vedovo, Massimo, poco presente con la figlia Cristina, ben sposata con un ricco imprenditore del Nord e con un figlio, Checco.

Poi, la tragedia. La coppia muore in un incidente stradale, lui sale nella ricca cittadina per il funerale e resta al capezzale del nipote, in coma, dove c’è la amorevole babysitter, disperata. Sorgono dubbi sulle cause dell’incidente mortale e i residenti temono che Massimo, unico erede, smantelli tutto. In L’equazione del cuore Maurizio De Giovanni firma un romanzo psicologico familiare con un personaggio in cui si addensano dubbi, amore e angosce.

Maurizio De Giovanni, L’equazione del cuore, Mondadori, 252 p 10,99 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 10:04

