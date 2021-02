L'arte di allenare, i consigli di Max Monteforte per tutti i runner (da quelli improvvisati ai più navigati)

Dal lockdown di marzo 2020 alle nuove chiusure di centri sportivi e palestre, con la pandemia gli italiani hanno scoperto la necessità di allenarsi da soli. I consigli di un esperto restano però sempre una guida preziosa ed è proprio per questo che Max Monteforte, ex azzurro di ultramaratona e oggi trainer, ha deciso di scrivere L’arte di allenare, una guida di running per tutti e a qualsiasi livello.

Nei 42 capitoli, tanti come i chilometri della maratona, vengono affrontati tanti aspetti della corsa: dall’allenamento al riposo, passando per la dimensione mentale della corsa e la gestione del ritmo. Oltre alla prefazione del maratoneta Gianni Poli, il libro offre anche le preziose testimonianze di altri atleti come Claudia Germani e Riccardo De Luca.

Max Monteforte, L’arte di allenare, Purosangue edizioni, 230 p., 25 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 12:51

