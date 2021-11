L'amore fa miracoli, Sveva Casati Modignani ritorna con le quattro amiche

Gloria, Maria Sole, Andreina e Carlotta: quattro donne alle prese con nuovi problemi e nuove gioie, mentre nel mondo compare un virus feroce che semina morte e dolore, e non risparmierà neppure un protagonista di questa storia.

Sveva Casati Modignani è tornata in cima alle classifiche con il suo nuovo romanzo L’amore fa miracoli in cui si ritrovano intrecciate le vite delle quattro amiche che già i lettori hanno imparato a conoscere in due romanzi precedenti.

Gloria che si innamora di un altro (lo seguirà?); Andreina incinta di un uomo che non sa della sua gravidanza; Maria Sole che trova l’amore e la novità clamorosa di Carlotta, la brillante avvocatessa. Un romanzo piacevole che dietro alle vite comuni tira le fila anche del nostro Paese e della contemporaneità, tra speranze e angosce.

Sveva Casati, Modignani, L’amore fa miracoli, Sperling&Kupfer, 304 p, 16,90 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA