"Km 123", il nuovo romanzo di Andra Camilleri che sbanca le classifiche di vendita

Storia di corna o storia di delitti? Andrea Camilleri è stabilmente primo nella top ten dei libri di narrativa italiana con “Km 123” (Mondadori). All’inizio pare il classico triangolo: Giulio (il marito, in ospedale per un incidente d’auto sull’Aurelia tra Grosseto e Roma), Giuditta (la moglie) e Ester (l’amante). Ester telefona a Giulio ma lui non risponde perché è ricoverato. Giuditta scopre la telefonata e i messaggi d’amore quindi la relazione. Però un testimone dice che non si tratta di un tamponamento bensì di tentato omicidio. I colpi di scena non si sprecano. © RIPRODUZIONE RISERVATA