Jundo, nasce il Netflix dei fumetti: la piattaforma digitale per espendere l'orizzonte del fumetto

Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura dei fumetti online sia italiani che internazionali. La digitalizzazione dell'editoria colpisce, duqnue, anche i fumetti pronti ad essere fruibili sempre e in ogni luogo tramite una piattaforma che si può paragonare a Netflix.

Jundo è una startup creata nel 2020 da un team di 14 ragazzi under 30 - grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio «Fondo per le startup culturali e creative» - con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo agli autori emergenti di arrivare sul mercato, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione.

Jundo consente di fruire sia di contenuti originali realizzati da artisti emergenti sia di opere straniere finora inedite in Italia. La piattaforma digitale è accessibile da qualunque dispositivo con un abbonamento mensile di 1,99 euro (con una settimana di prova gratuita per leggere tutto il catalogo).

Jundo nasce con l’obiettivo di abbattere l’eterno conflitto tra digitale e cartaceo, dando la possibilità agli artisti stessi di proporre le proprie opere nei due formati. Tramite sito e app, il lettore avrà inoltre la possibilità di leggere gratuitamente il primo capitolo di ogni opera. Inoltre, in virtù della visualizzazione digitale, ogni opera è progettata per una fruizione ottimale su smartphone/tablet/pc: i testi sono più grandi e i profili colore sono scelti ad hoc. In stampa queste caratteristiche vengono riadattate per il formato cartaceo, creando un’esperienza diversa nei due formati e portando al massimo dell’ottimizzazione le due versioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 15:47

