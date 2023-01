Izzo: Simona, Fiamma, Giuppy e Rossella, quattro sorelle di vita e lavoro

di Totò Rizzo

Sarebbe comodo poter riassumere tutto nella formuletta l'amore vince ogni cosa: sarà anche vero ma non è così automatico. Sarebbe facile aggrapparsi a un luogo comune che è quello dell'estro artistico, colla superpotente che aggiusta qualsiasi frattura esistenziale, sia nei sentimenti che nel lavoro: ormai a certi numeri c'è abituata anche l'ordinary people, anche se quelli delle sorelle Izzo, Rossella, Fiamma, Giuppy e Simona in tutta onestà, sono da Guinness. Tutte direttrici di doppiaggio e doppiatrici (da Susan Sarandon di Thelma e Louise a Jessica Lange del Postino suona sempre due volte, fino a Meredith di Grey's Anatomy), sono anche attrici, registe, sceneggiatrici, scrittrici e persino cantanti d'opera. Lo dice l'aritmetica della loro vita spiegata già nel titolo del libro che le racconta - 4 sorelle, 8 matrimoni, 9 divorzi e che si sarebbe potuta spingere al numero preciso di cognati, mariti in carica ed ex, figli naturali e acquisiti, nipoti e pronipoti, amici, colleghi e conoscenti che passano per casa come nel celebre Grand Hotel di Edmund Goulding: gente che va, gente che viene. Rossella, Fiamma, Giuppy e Simona sono le vestali di una comunità affettivo-lavorativa in realtà organizzata come una cooperativa del planning e del cuore.





Rossella, Fiamma, Giuppy e Simona Izzo: 4 sorelle, 8 matrimoni, 9 divorzi, Fabbri, 240 p, 18 euro

