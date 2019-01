Note indimenticabili di un'Italia "suonata"

Si parte dagli anni Cinquanta. Di quando gli urlatori annunciavano il cambiamento della società. Di quando «le braccia spalancate di Modugno a Sanremo avevano fatto leva sull'inconscio di milioni di italiani» con il suo «venite con me Nel blu dipinto di blu!».Di quando il sogno del boom economico era effimero antidoto dell'indomani ai postumi della guerra. Fino ad oggi. Sessant'anni di storia italiana raccontata attraverso la musica dal critico Stefano Mannucci. L'assalto alla Facoltà di Architettura dove tra i rivoltosi compare Toshiro, alias Antonello Venditti; il processo al Palalido di De Gregori, come di Gaber e De André. La critica alle canzoni di Guccini e Vecchioni. Un libro, della collana Leggi RTL 102.5, che il cantautore romano Fabrizio Moro, nella prefazione, definisce un viaggio. Di quando leggere il passato serve per il presente.