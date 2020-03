Io resto a casa e leggo, un estratto da Marco Polo per ringraziare i medici cinesi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un omaggio letterario che superi qualsiasi confine geografico.A ringraziare i medici cinesi che, per primi, hanno raggiunto il nostro paese per supportare i colleghi impegnati nell’emergenza, è stata la redazione del blog Il Lettore Medio attraverso un video, pubblicato su Youtube, nel quale viene letto un breve estratto del volume di Marco Polo.Un blog nato dall'idea di alcuni ragazzi napoletani che, da oltre due anni, parlano di libri ed editoria attraverso una piattaforma trasformatasi in una importante vetrina virtuale per autori affermati ed emergenti e, soprattutto, per numerose case editrici.Dall'inizio della quarantena, il gruppo composto da: Paquito Catanzaro, Arianna Cerusa, Federica Iodice, Claudia Moschetti, Giovanna Sarno, Vera Sodano e Giano Vander ha lanciato l’iniziativa #iorestoacasaeleggo, ovvero un video nel quale viene condiviso, attraverso i social, un quotidiano suggerimento di lettura. Tante novità editoriali, ma spazio pure per i classici. Tra questi “Il Milione” di Marco Polo con cui i blogger hanno voluto omaggiare il personale sanitario giunto dalla Cina per supportare i medici nostrani in questo momento di grande difficoltà.«L’augurio» commenta la redazione «è che la gente faccia la propria parte restando a casa, impiegando parte parte del proprio tempo nella lettura. Il modo più semplice per viaggiare senza il peso dei bagagli».