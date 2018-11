Inclusione scolastica, la didattica per genitori e insegnanti secondo Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In formato di domanda e risposta. Così, i formatori di didattica Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger affrontano la realtà dell'inclusione scolastica.Rivolto a genitori e insegnanti, il libro parte da situazioni concrete per fornire strumenti utili ad affrontare i dubbi della quotidianità in classe secondo la più attuale normativa vigente. Un vademecum in più di 200 risposte: dai diritti garantiti dell'alunno con disabilità alle aule di sostegno, dai Bisogni Educativi Speciali al Piano Educativo Individualizzato, dai Disturbi Specifici di Apprendimento, come la dislessia, al Piano Didattico Personalizzato, alla valutazione e ai viaggi di istruzione.