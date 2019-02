Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un padre, una madre: una famiglia spagnola umile e dignitosa come tante. Partendo dal dolore per il suo divorzio e per un periodo buio della vita, lo scrittorecon il romanzo autobiografico In tutto c'è stata bellezza (Guanda) ripercorre la storia dei propri genitori.Dai ricordi esce la consapevolezza di essere diventati i genitori dei propri genitori e l'emozione per un amore puro che riempie l'anima. Il libro è stato bestseller in Spagna nel 2018.Manuel Vilas, In tutto c'è stata bellezza (Ordesa), Guanda, 416 p, 19 euro