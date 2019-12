In tempo di guerra, il nuovo romanzo di Concita De Gregorio sulla generazione dei trentenni

Avere trent’anni oggi? Una guerra.



Sul web gira forte la frase “Ok Boomer”, definizione che Generazione Z e Millennial (15-40 anni) usano per zittire i 60enni, figli del baby boom, accusati di essere cresciuti a pane e ottimismo. Oggi invece per i trentenni è solo pessimismo.



Come racconta Concita de Gregorio nel suo ultimo romanzo in cui narra di Marco e della sua «generazione smarrita». Bisnonno partigiano, nonno medico, padre brigatista. E poi lui, solo tra una «moltitudine di solitudini». Ma cambiare si può: la vita corre e chiama.



Concita de Gregorio, In tempo di guerra, Einaudi, 176 p, 16,50 euro

