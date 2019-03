In Campidoglio la presentazione del libro "Ambasciatori a Roma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla politica estera di Donald Trump alla percezione che nel mondo si ha dell'Italia. Dall'analisi dei flussi migratori alla globalizzazione: sono questi alcuni dei temi di discussione che l'autore, Marco Finelli, affronta nel libro "Ambasciatori a Roma" con i suoi interlocutori, quattordici autorevoli diplomatici accreditati presso la Repubblica Italiana. Un esperimento unico nel suo genere, che consente al lettore di capire come oggi vengono letti e interpretati in diversi punti del mondo i principali temi che pone l'attualità."Sono state quattordici conversazioni piacevolissime e decisamente interessanti - dice l'autore, che aggiunge - la diplomazia, come è noto, ha le sue regole che impongono sempre riserbo, etichetta e discrezione. Eppure, parlando del nostro Bel Paese, così amato nel mondo, è stato facilissimo cogliere qualche sorriso e qualche confidenza in più".Fra le interviste nel libro spiccano quelle a Sergej Razov, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione russa in Italia, e Jill Morris, prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo di Ambasciatrice del Regno Unito in Italia e a San Marino. "Il volume di Marco Finelli" - scrive nella sua prefazione David Sassoli, Vicepresidente del Parlamento Europeo - "consente di cogliere la trasformazione in atto e ci trasporta dal vecchio modo di concepire la diplomazia alle nuove frontiere imposte dalle sfide globali". Il libro, edito da Bertoni e consigliato agli appassionati del mondo diplomatico e agli studiosi della politica estera, ha un'interessantissima postfazione a cura di Alessandro Bianchi, Ministro dei Trasporti nel Governo Prodi, oggiRettore dell'Università Pegaso."Ambasciatori a Roma" verrà presentato domani 18 marzo, alle ore 16, nella sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio, alla presenza, fra gli altri, dell'Ambasciatrice del Kosovo Alma Lama e di quello del Regno del Marocco Hassan Abouyoub. L'evento è aperto al pubblico.