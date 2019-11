Il coraggio e l'amore, Ilaria Cucchi guerriera nel nome del fratello Stefano

Martedì 5 Novembre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'ho scritto insieme all'avvocato, che nel frattempo è diventato il mio compagno. Raccontiamo la nostra storia, la nostra battaglia, la nostra sofferenza».l'aveva anticipato a Leggo nel ricordare i dieci anni dalla morte del fratello Stefano (edizione dell'8 ottobre, la morte avvenne il 22 ottobre 2009).Morte per la quale il pm Musarò ha chiesto 18 anni di reclusione per i due carabinieri accusati del pestaggio mortale. La loro storia di dolore e depistaggi è ora il libro Il coraggio e l'amore: «L'amore ci ha dato il coraggio di andare avanti, di non smettere di crederci anche nei momenti più bui». In copertina il suo volto - come una guerriera - così come l'ha celebrata lo street artist Jorit nel gigantesco murales di via Orsi al Vomero (Napoli).