Il prigioniero dell'interno 7, Marco Presta e l'eroe del condominio in lockdown

Il condominio che diventa come un carcere ma che offre anche una dimensione diversa, anzi del tutto nuova, della vita di relazione. Vittorio è il Il prigioniero dell'interno 7, che Marco Presta (conduttore da 26 anni della trasmissione cult di Rai Radio2 Il ruggito del coniglio) tratteggia nel suo ultimo libro per Einaudi.



Vittorio solitamente guarda il mondo dal chiuso della stanza dove elabora articoli satirici per un importante giornale. «Per la sua filosofia di vita, tende a non essere coinvolto, a non impegnarsi più di tanto - dice Presta -. Invece, in piena prigionia collettiva da pandemia Covid, diventa un punto di riferimento per i coinquilini del palazzo. Si deve occupare di un anziano ingegnere che vaga senza memoria e risponde solo «senz'altro!», viene sempre coinvolto da una veterinaria dall'animo altruista, è costretto alla convivenza forzata da una donna dalle forme giunoniche con cui pensava di avere una relazione soltanto fisica».



Una comunità inusuale e praticamente sconosciuta, che invece mette Vittorio davanti a un'immagine di se stesso mai vista prima. «Lui impara qualcosa da quel mondo che prendeva sempre in giro nei suoi articoli - continua Marco Presta -. Scopre l'importanza del rapporto umano, la necessità di abbandonare un'esistenza atrofizzata dai social ma per niente sociale, si deve sporcare le mani e abbandonare la propria superficialità». Una nuova linfa, nonostante fuori la vita sembri sospesa. Forse, grazie ai vicini di casa, perfino Vittorio ora può provare a essere felice.

Marco Presta, Il prigioniero dell’interno 7, Einaudi, 177 p, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA