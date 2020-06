Il potere antistress del respiro, il coach dei campioni Mike Maric rivela tutti i suoi segreti

Esce domani Il potere antistress del respiro: il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza.Edito da Vallardi, si tratta del nuovo libro dello scienziato del respiro Mike Maric, medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici come Filippo Magnini, Igor Cassina, Sara Cardin e team come il Settebello di pallanuoto. Maric spiega come la potenza del respiro può essere fondamentale per combattere stress, ansia e migliorare le prestazioni fisiche e mentali sia negli atleti normali sia nei campioni.